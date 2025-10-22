財務省が２２日に発表した２０２５年度上半期（４〜９月）の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は１兆２２３８億円の赤字だった。赤字幅は前年同期（３兆１５４３億円）から６１・２％縮小した。