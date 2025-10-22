やはり、頼りになる存在だ。KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が10月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ3回、放銃0回の安定したスタッツで、個人3連勝を決めた。【映像】滝沢が「がらくたリーチ」を即決！貴重な跳満ゲットの瞬間当試合は起家から滝沢、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、EX風林火山・勝又建志（連盟）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並びで開局した。東1局、親番の滝沢