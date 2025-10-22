大谷はシリーズMVPトロフィーをクラブハウスに設置「TEAM EFFORT」ドジャース・大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでMVPを受賞した際に受け取ったトロフィーを「TEAM EFFORT（チームの成果）」としたことについて、デーブ・ロバーツ監督が21日（日本時間22日）のオンライン会見で言及した。「ショウヘイは本当に素晴らしいチームメートだ。全く驚かないよ。確かに第4戦では大活躍したけど、第1〜3戦ではスネル