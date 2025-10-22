みなさんは、旅に出たときに「駅弁」を買いますか？その土地ならではの食材が味わえたり、パッケージやデザインが工夫されていたりと、旅行を楽しくさせてくれるものですよね。日本には数多くの駅弁がありますが、富山県の「ます寿司」も有名なもののひとつではないでしょうか。調べてみると、実はなんとルーツは江戸時代までさかのぼるます寿司。この記事では、ます寿司がどのような歴史を歩んできたのかをご紹介します。ます寿司