ヴィクトリア・ベッカムが、アニメでスパイス・ガールズに復帰するという。2012年のロンドンオリンピック閉会式でのパフォーマンス以来、スパイス・ガールズ関連の仕事はしていないヴィクトリアが、ジェリ・ハリウェル、メラニー・ブラウン、メラニー・チズム、エマ・バントンらメンバーと共に新作アニメの声優を務めることがオンラインデータベースのIMDbで明らかになった。