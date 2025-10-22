こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。30代になると、20代に比べて肌悩みが増えてきて、いままでのベースメイクじゃ物足りなくなったりしますよね。今回は30代さんがやりがちな老け見えしやすいベースメイクのNG例と改善テクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?厚塗りファンデーション30代になると毛穴が目立ちやすくなったり、うっすらシミが出てきたりと20代とは違う肌の色ムラが出てきやす