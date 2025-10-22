静電気が気になるこれからの季節は、外出先で衣類にホコリが付着するのが気になります。ダイソーで見つけた、付箋のように1枚ずつ剥がして使える粘着クリーナーが便利！スリムで携帯しやすく、大判かつ粘着力が高いため、しっかりホコリを取れる優れもの。他の100均にある類似品より、コスパが高くておすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：衣類用粘着クリーナー（60枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦80mm