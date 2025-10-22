キャンドゥで見つけた不思議な形の爪やすり。爪を自然なラウンド形に整えられるのが特徴で、負担をかけずにやさしくネイルケアができる優れものです！深爪やひび割れなどのリスクも軽減。削り跡がなめらかで、きれいに仕上げることができて感動しました♡他店だと500円前後しますが、キャンドゥなら100円でお得です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラウンド型の爪に整えられる 超微粒爪やすり価格：￥110（税込）