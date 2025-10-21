とちぎテレビ 日光杉並木街道は、植樹が始まってから今年で４００年という長い歴史があります。貴重な文化財を後世に残していこうと、保全活動に取り組むボランティアの中には若い世代の姿もあります。その思いを聞きました。 日光杉並木街道は、日光・例幣使・会津西の３つの街道からなり、長さは合わせて３７キロ。日光東照宮にまつられる徳川家康へ尊敬の気持ちを示すため、家康の家来が東照宮の参道として杉を植えたと