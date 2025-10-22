ダイソーで見つけたショルダーバッグが、300円とは思えないクオリティで驚きました！コーデにアクセントを効かせてくれる淡いブラウンの生地、トレンドライクなパファーを取り入れた持ち手、さりげない刺繍があしらわれたおしゃれなデザイン♡必需品が入るコンパクトサイズで、ちょっとしたお出かけにぴったりですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショルダーバッグ（フィガロ）価格：￥330（税込）販売ショップ