プロアイスホッケーＮＨＬトロント・メープルリーフスの主将オーストン・マシューズが２１日（日本時間２２日）、ブルージェイズでア・リーグ優勝決定シリーズＭＶＰとなったウラジーミル・ゲレロ内野手のユニホームを着て試合会場に登場した、とトロント・スター電子版が伝えた。ブルージェイズがマリナーズを破り、リーグ優勝したことに敬意を表したもの。実際、両チームは互いに励まし合い、同シリーズ第７戦では、ゲレロが