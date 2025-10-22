米カリフォルニア州ロサンゼルスで、移民取り締まりの際に暴発があり、２人が負傷した/KCAL/KCBS（ＣＮＮ）米カリフォルニア州ロサンゼルスで２１日、移民取り締まりの最中に移民税関捜査局（ＩＣＥ）の職員の銃器が暴発し、連邦保安官局（ＵＳＭＳ）の職員を含む２人がけがをした。国土安全保障省（ＤＨＳ）が明らかにした。捜査当局者がＣＮＮに語ったところでは、ＩＣＥ職員が車両を突進させた容疑者を取り押さえようとした際に