韓国軍はさきほど、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射は5月8日以来です。【映像】北朝鮮が弾道ミサイル発射アメリカとの対話の可能性を示唆する中、10月末に予定されているトランプ大統領の韓国訪問を前に、存在感をアピールする狙いとみられます。（ANNニュース）