北海道は２２日、白老町の養鶏場で死んだ鶏から高病原性鳥インフルエンザが検出されたと発表した。養鶏場での感染判明は国内で今季初めて。道は飼育する採卵鶏約４５万９０００羽を殺処分する。発表によると、この養鶏場では２１日、鶏が多数死んでいるのが発見された。同日の簡易検査で陽性が確認され、２２日午前に遺伝子検査で感染が確認された。道は３０日まで殺処分を行い、１１月２日までに発生農場の防疫措置を行う予定