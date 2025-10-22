トランプ大統領は21日、自身のSNSでパレスチナ自治区ガザの和平計画の焦点となっているイスラム組織ハマスの武装解除について、応じなければ「中東の同盟国がガザに入りハマスを正す」と警告しました。トランプ大統領は投稿で、「中東および周辺地域における同盟国は、ハマスが我々との合意に違反し悪行を続けるなら、私の要請に応じて重装備部隊をガザに派遣し『ハマスを正す』機会を歓迎する」とコメントしました。ただ「これら