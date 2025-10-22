ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 乗用車で、法定速度50キロの道路を…81キロオーバーで走行か 静岡・… 交通違反 静岡県 時事ニュース SBS NEWS 乗用車で、法定速度50キロの道路を…81キロオーバーで走行か 静岡・長泉町 2025年10月22日 8時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県長泉町に住む35歳女が21日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕された 最高速度50キロと指定された道路を、131キロで乗用車を運転した疑い 警察は女がスピードを出して運転していた理由などを詳しく調べている 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 父親と母親を「パパ・ママ」と呼ぶ現役高校生が半数以上…意外に多かった呼び方とは！？ 2025年10月20日 12時10分