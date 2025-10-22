日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナとの2ショットを公開した。笑顔の絵文字を添えて掲載したのは、元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）との写真。仲睦まじく顔を寄せて笑顔を浮かべた。2人はともに慶應大卒でほぼ同年代。普段はテレビ東京の角谷暁子アナウンサー（30）、日本テレビの佐藤梨那アナウンサー（30）と4人での集合ショットを披露することも多い。