鳥インフルエンザの陽性が確認された北海道白老町の養鶏場＝22日午前10時16分（共同通信社ヘリから）北海道は22日、白老町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例について、遺伝子検査の結果、陽性と確認されたと発表した。養鶏場での陽性確認は全国で今季初。防疫のため、飼育されている採卵鶏約45万9千羽を殺処分する。北海道によると、この養鶏場から21日、通常よりも死んでいる個体の数が多いと家畜保