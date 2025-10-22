鹿児島県と気象台は22日午前8時、新たに種子島・中種子町に土砂災害警戒情報を発表しました。土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒してください。 土砂災害警戒情報は、5段階の大雨警戒レベルでレベル4に相当する情報です。 現在、南種子町、十島村にも土砂災害警戒情報が継続中です。 県の雨量計によりますと、中種子町では、今月19日からの降り始めからの総雨量が、352ミリに上っています。 降り続く大雨のため