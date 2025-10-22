東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値176.24高値176.62安値175.36 178.05ハイブレイク 177.33抵抗2 176.79抵抗1 176.07ピボット 175.53支持1 174.81支持2 174.27ローブレイク ポンド円 終値203.14高値203.53安値201.82 205.55ハイブレイク 204.54抵抗2 203.84抵抗1 202.83ピボット 202.13支持1 201.12支持2 200.42ロ&#1254