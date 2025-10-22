東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.73高値8.78安値8.69 8.87ハイブレイク 8.82抵抗2 8.78抵抗1 8.73ピボット 8.69支持1 8.64支持2 8.60ローブレイク シンガポールドル円 終値117.00高値117.25安値116.39 118.23ハイブレイク 117.74抵抗2 117.37抵抗1 116.88ピボット 116.51支持1 116.02支持2 115.65ローブレイ