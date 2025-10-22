東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6488高値0.6525安値0.6473 0.6570ハイブレイク 0.6547抵抗2 0.6518抵抗1 0.6495ピボット 0.6466支持1 0.6443支持2 0.6414ローブレイク キーウィドル 終値0.5741高値0.5752安値0.5710 0.5801ハイブレイク 0.5776抵抗2 0.5759抵抗1 0.5734ピボット 0.5717支持1 0.5692