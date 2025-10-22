韓国軍は22日午前8時20分ごろ、北朝鮮が東方向に向け弾道ミサイルを発射したと発表しました。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は今年5月以来およそ5カ月ぶりです。韓国軍はミサイルの種類や飛行距離などの詳細を分析しています。北朝鮮は今月10日の朝鮮労働党の創建記念日に合わせ大規模な軍事パレードを実施し新型のICBM＝大陸間弾道ミサイルを公開するなど、軍事力を誇示しています。