・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝５７．８２ドル（＋０．３０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１０９．１ドル（－２５０．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７４５．０セント（－３６６．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５００．２５セント（－４．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４