２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２１８．１６ドル高の４万６９２４．７４ドルと３日続伸し、最高値を更新した。企業の決算発表を手掛かりとした買いが入りＮＹダウを押し上げた。もっとも、半導体やハイテク関連の一角は冴えない展開となり、ナスダック総合株価指数は反落した。 コカ・コーラ＜KO＞やスリーエム＜MMM＞が株価水準を大きく切り上げ、ゼネラル・モーターズ＜GM＞が急騰。