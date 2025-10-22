22日（水）南西諸島は土砂災害に厳重警戒。関東は師走の寒さになるでしょう。＜22日（水）の天気＞秋雨前線が種子島・屋久島〜伊豆諸島付近に停滞しています。先島諸島付近には熱帯低気圧があり、熱帯低気圧周辺の湿った空気が流れ込むことで前線の活動が活発化しています。南西諸島では大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨の降っているところがあります。日中も大雨が続く見込みで、大雨災害の危険度が高まりそうです