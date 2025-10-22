マツダスタジアムでの秋季練習に参加中の広島・羽月隆太郎内野手（２５）がノーステップ打法に取り組んでいる。今季の打撃を踏まえ、下半身主導でスイングする重要性を再認識。確実性を向上させることで、フライアウトと三振を減らす狙いも明かした。今季は自己最多７４試合の出場で打率・２９５の好成績を残した。打撃改良で来季のレギュラー奪取を目指していく。明確なテーマを持って打力向上を目指す。秋季練習のフリー打撃