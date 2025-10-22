亀田製菓から、抹茶を使用した新商品『抹茶ラテ 蜜がけかりんとう』が発売。『抹茶ラテ 蜜がけかりんとう』は、サクッとかるい食感の生地に宇治抹茶を使用した抹茶ラテ蜜をかけてコク深い甘さに仕上げた、お米でできたかりんとうです。抹茶ラテ蜜を重ねがけすることで、口に入れた瞬間に抹茶の香りとミルクのコクが広がります♪ノンフライ製法で濃厚でありながらもサクッと軽い食感。ついつい手が止まらなくなる味わいに。仕事や家