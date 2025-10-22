ギレルモ・デル・トロ監督・脚本によるNetflix映画『フランケンシュタイン』より、本予告、追加場面写真、ギレルモ・デル・トロ監督のコメントが到着した。【動画】ギレルモ・デル・トロ監督が描き出す荘厳で残酷な美の世界―『フランケンシュタイン』本予告アカデミー賞（R）受賞監督のギレルモ・デル・トロの世界観でよみがえる、ジャンル小説として確立したメアリー・シェリーの小説の実写映画。生と死を描き、人間としての