ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の人間性について言及した。この日のオンライン会見では、２４日（同２５日）に敵地で第１戦を迎えるブルージェイズとのワールドシリーズの敵地での第１、２戦の先発をブレーク・スネル投手（３２）、山本由伸投手（２７）と発表。本拠地での第３、４戦目は「状況次第」としたが、大谷はリーグ優勝決定シリー