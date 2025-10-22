米大リーグWSを米メディアが展望米大リーグのワールドシリーズ（WS）は、32年以上ぶりにア・リーグを制したブルージェイズと、2連覇を目指すドジャースの対決となった。米メディアはドジャース優勢と報じ、シリーズMVPは大谷翔平投手が最有力候補と紹介している。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「2025年ワールドシリーズオッズ：ドジャースが、本塁打量産ブルージェイズ相手に2連覇が有力」との見出しで記事を掲載