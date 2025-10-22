韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、日本の新しい首相に選出された自民党総裁・高市早苗氏に対して「近く韓国・慶州（キョンジュ）で開催されるAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議の折に、総理にお会いし、建設的な意見交換を行うことを心より楽しみにしております」と祝意を伝えた。李大統領はこの日、フェイスブックの投稿を通じて韓国語と日本語で「高市早苗内閣総理大臣のご就任を心よりお祝い申し上げます」と伝