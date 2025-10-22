7月の関税交渉妥結以降、3500億ドル（約53兆円）の対米投資ファンドをめぐり膠着状態にあった韓米交渉が、最近また速度を出している。今月末に慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を控え、両国ともに外交的成果を確保すべき政治的圧力が強まった結果と解釈される。このためAPEC首脳会議期間の韓米首脳会談で共同声明レベルの「トップダウン」方式の合意文が出る可能性が提起されている。21日