中国が時速453キロメートルを記録した世界最高速の高速列車の試験運行に成功した。既存の高速列車より100キロメートル以上速く、来年から商業運行に入る見通しだ。中国国営中国中央テレビ（CCTV）が21日に伝えたところによると、上海から重慶を経て成都を結ぶ高速鉄道路線で中国の次世代高速列車「復興号CR450」が前日に最高時速453キロメートルでの試験運行を終えた。CR450は中国鉄道グループが主導し、国営鉄道車両メーカー中国