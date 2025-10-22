◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3戦コペンハーゲン2―4ドルトムント（2025年10月21日コペンハーゲン）コペンハーゲン（デンマーク）のDF鈴木淳之介（22）が欧州初アシストを記録した。ホームで行われたドルトムント（ドイツ）との欧州チャンピオンズリーグ（CL）1次リーグ第3戦で右サイドバックとして公式戦3戦連続の先発出場を果たすと、1―4の後半45分に右からピンポイントの浮き球を折り返してFWダーザソンの