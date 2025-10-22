ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、自民党の高市早苗総裁の首相選出を受け「世界が共通の課題に直面する中、両国のパートナーシップを強化することを楽しみにしている」とX（旧ツイッター）で表明した。「（ロシアの）侵攻以降に受けた日本からの包括的な支援に深く感謝する」とも投稿した。