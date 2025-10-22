日本の教育にはどのような問題があるのか。教育思想家の高部大問さんは「国からの補助金なくしては経営が立ち行かない大学が増加傾向にある。建学の精神を忘れてただ生き延びるだけで精一杯という状態は、手段が目的と入れ替わっているのではないか」という――。※本稿は、内田樹監修、高部大問著『謎ルール』（時事通信出版局）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mizoula※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／