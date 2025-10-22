All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「有名企業への就職実績が豊富」だと思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：慶應義塾大学／129票2位は、慶応義塾大学。福澤諭吉が江戸に開いた蘭学塾から始まり、創立160年を超える日本で最も長い歴史を持