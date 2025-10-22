女優の新木優子（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ハッシュダグで「#ペリエジュエ」「#シャンパーニュ」とつづった新木。東京・表参道で20日に開催されたペリエジュエ「THEHOUSEOFWONDER」テープカットセレモニーの様子を掲載した。ダークグリーンのオフショルドレス姿を披露。ファンからは「スゴイ可愛いんですけど！」「めちゃくちゃ奇麗」「ため息が出るほど奇麗」「こんな雰囲気