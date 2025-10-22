広島・菊地ハルン投手（１８）が秋の実戦で結果を出し続けている。「みやざきフェニックス・リーグ」では、守護神を務め、無失点を継続中。球速の底上げを課題に掲げ、平均球速１５０キロ台を目標に体づくりに励んでいる。大器の右腕が２年目の飛躍に向けて土台を固めていく。高卒ルーキーが宮崎で堂々たる存在感を放っている。ＮＰＢ現役最長身となる２メートルから投げ下ろす威力のある直球はロマンの塊。最終回のマウンドで