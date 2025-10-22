イスラエル軍の空爆で崩壊し、煙が立ち上るガザ中部の難民キャンプの建物/Eyad Baba/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）バンス米副大統領は２１日、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦の継続が危ぶまれているとの懸念を一蹴し、楽観的な見方を示した。訪問先のイスラエルで記者会見を開いたバンス氏は、紛争調停の取り組みについて、全てが順調にいっているとの見方を示した一方で、「１００％機能するとは言えない」とも述べた。パレ