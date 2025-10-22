芥川賞作家・金原ひとみが新宿・歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、松居大悟監督、杉咲花主演で映画化した『ミーツ・ザ・ワールド』が10月24日から全国公開される。二次元の世界を愛し、自己肯定感の低い主人公の由嘉里が、キャバクラ嬢のライとの思いがけない出会いをきっかけに新たな世界の扉を開いていく姿を描く本作で、ライを演じた南琴奈に話を聞いた。−オーディションを経て役に決まった時