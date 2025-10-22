アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領との会談について、「無駄な会談はしたくない」と述べ、先送りを示唆しました。【映像】攻撃を受けるウクライナ「無駄な会談はしたくない。時間の浪費はしたくない。だから様子を見るつもりだ」（トランプ大統領）トランプ大統領はプーチン大統領との16日の電話会談で、ウクライナでの和平に向けてハンガリーの首都ブダペストで会談することで合意し、「2週間以内に行う」と