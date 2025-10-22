冬の外出をもっと快適に、そしてもっとおしゃれに。北欧ブランド【moz(モズ)】から、軽量で上品な佇まいが魅力の新作ショルダーバッグ『ZLQK-01』が登場しました。やわらかなボンディング生地に軽撥水加工を施し、機能性とデザイン性を両立。金糸刺繍のロゴワッペンやエルクのリフレクトチャームなど、細部までこだわりが詰まったバッグが、冬の装いを軽やかに彩ります。 mozの新作ショルダーバッグが登場