私はサトミ。会社員の夫と、中学生の息子がいます。私はパートで働きながら家事や息子の用事などをこなし、日々忙しく過ごしていました。同じ市内には母や、妹ユウカの家族も住んでいます。父がすでに他界しているため、実家の母はひとり暮らし。ところがある日、うちにやってきた妹のユウカの口から驚くべき事実が語られます。最近母がたびたび「お金が足りない」と言っていたのは、実は「電話占い」にハマっていたからだというの