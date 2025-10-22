＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権事前情報◇21日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ、R&A、アジア太平洋ゴルフ連盟（APGC）が主催する「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」が、10月23日から26日まで開催される。【写真】ドバイの摩天楼がすごい昨年は14年ぶりの日本開催となり、早稲田大4年の中野麟太朗が太平洋クラブ 御殿場コースで優