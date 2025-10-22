○1970年代の造形を現代に再構築した「オンドプラン」スイスの老舗時計ブランド「MOVADO（モバード）」が、1970年代の代表的なデザインモデル「エレクトロニック・サーフ・シリーズ」を復刻した「Ondoplan（オンドプラン）」を発表。11月の発売予定で価格は16万7,200円。Ondoplan（オンドプラン）、リファレンス「3650215」「オンドプラン」は、ゼニスとの協業時代に誕生したエレクトロニック・サーフの意匠を現代に復刻したモデル