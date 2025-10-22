ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○マダム信子の現在と彼女の“終活”に密着番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。マダム信子は、韓国人の両親のもとで育ち、「クサい」といじめられた過去や、18歳で