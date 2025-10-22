しけのため、海の交通に乱れがでています。 22日欠航になったのは、鹿児島と種子島を結ぶ「プリンセスわかさ」です。 鹿児島港を午前8時40分に出航する便と、折り返しで種子島・西之表港を午1後35分に出航する1往復2便です。 22日の種子島・屋久島地方の波の高さは、4メートルから5メートルです。23日も5メートルと波の高い状態が続く見込みです。 利用予定の方は、ご注意ください。 ・ ・ ・