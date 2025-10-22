役者としてのキャリアは40年、出演作品は300本以上！最新出演映画『見はらし世代』がカンヌ国際映画祭に出品「いろいろな役にチャレンジする人がバイプレーヤーと呼ばれると思うけど、僕自身は実は明確な意味はわかっていない。ただ、名バイプレーヤーって、″名″が付くと、ある程度は褒めてくれているんだろうなって思います（笑）。僕は、″旬な俳優″って呼ばれるほうが嬉しいですけどね」俳優の遠藤憲一（64）は、少し照れ臭